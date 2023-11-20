Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Пассажир рейса Москва-Барнаул устроил дискотеку на борту, пронеся туда колонку

Пассажир рейса Москва-Барнаул устроил дискотеку на борту, пронеся туда колонку

20 ноября 2023, 19:26
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Россиянин пронёс на борт самолёта bluetooth-колонку и отказывался выключать её на протяжении всего полёта, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Борт авиакомпании «Победа» выполнял полёт из Барнаула в Москву.

Однако, одному из пассажиров захотелось разукрасить этот серый ноябрьский день и он пронёс с собой в самолёт bluetooth-колонку. При этом, как ему удалось пронести огромную колонку через калибратора – до сих пор остаётся загадкой.


Сперва пассажиры даже развеселились наличию музыкального сопровождения, однако, вскоре поняли, что останавливаться пассажир не намерен. Во время полёта коллективными усилиями удалось уговорить весельчака сделать музыку немного тише, но, зато выходили из самолёта все под музыкальное сопровождение местной певицы Инны Вальтер.

Читайте также:

Сотрудники «Уральских авиалиний» отказывались пускать на борт беременную женщину

Турецкая авиакомпания Sunexpress «забыла» в Париже 30 пассажиров и одного пилота

В аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на прилет и вылет бортов
#победа
#пассажиры
#авиакомпании
#музыка
#самолет
Читайте нас в
В Тюменской области перекрыли движение на трассе из-за смертельного ДТП
21 ноября 2023, 11:04

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Грузовик и легковушка столкнулись на 171 км федеральной автодороги Курган-Тюмень в Тюменской области.
Один человек скончался в результате аварии. Движение транспорта частично ограничили. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Столкнулись Renault Sandero и грузовик Iveco. Предварительно, Renault выехал на встречную полосу. Водитель погиб, о пострадавших не сообщалось», - сказано в сообщении.
В УГИБДД добавляют, что движение транспорта действует в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. 

Ранее в Калининграде автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди. Погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Читайте также:

В ДТП с автобусом в Польше погибли трое граждан Украины

В Подмосковье пройдут акции памяти жертв ДТП

В Калининграде BMW врезался в остановку с людьми, погиб ребенок
#авария
#дтп
#трасса
#происшествие
#полиция
Читайте нас в
Под рестораном в центре Москвы обнаружили останки более 10 человек
21 ноября 2023, 10:43

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

По предварительной версии, захоронения могли быть сделаны в 90-х — эксперты оценили давность смерти в 20–30 лет.
Baza пишет, что останки людей нашли во время работ на Сетуньском проезде, где ранее находился ресторан «Гранатовый сад». В данный момент там идут работы по демонтажу подземных коммуникаций, во время которых на глубине 3,5 метра рабочие обнаружили 10 черепов, 17 позвонков, 30 рёбер и десятки других костей, а также две челюсти.

Останки лежали пластом на уровне колодца, который демонтировали строители. Кому они принадлежат — неизвестно. Ресторан на этом месте появился в 2012 году. Ранее на территории были парковка и промзона.

Останки отправлены на экспертизу. Следователи инициировали проверку.

Читайте также:

Человеческий скелет нашли в Москве при проведении строительных работ

Украинца подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше

Mash: Три человека скончались, отравившись наркотиками в Астрахани
#москва
#рестораны
#полиция
#происшествие
#строители
Читайте нас в
Нарколог Сараев прокомментировал инцидент с отравлением наркотиками в Астрахани
В Астрахани три человека скончались от отравления наркотиками
21 ноября 2023, 10:39

Фото: iStock/lekcej

Кандидат медицинских наук, нарколог, психотерапевт Марат Сараев в интервью «Радио 1» рассказал о возможных причинах отравления жителей Астрахани наркотическими веществами и назвал способы борьбы с распространением запрещённых веществ.
Накануне в пресс-службе Минздрава по Астраханской области сообщили, что с 17 ноября в ГКБ №3 имени С.М. Кирова пoступило 25 человек с признаками отравления наркотическими веществами. В настоящее время известно о четырёх погибших. По предварительным данным, пострадавшие употребляли метадон, будучи уверенными в том, что принимают мефедрон. 

По словам специалиста, случай, произошедший в Астрахани очень напоминает те, что ранее наблюдались в Москве и Краснодаре. Их объединяет то, что люди принимали более сильные наркотические вещества, думая, что употребляют слабые. 

Сараев в беседе с «Радио 1» рассказал, что сбыт наркотических веществ происходит через специальные ресурсы, напоминающие маркетплейсы. Однако контроль за такими площадками не ведётся, в результате чего указанное название и состав вещества могут отличаться от того, что в действительности получит заказчик. 

Нарколог рассказал, что случаи, подобные инциденту в Астрахани, в последнее время учащаются. Они наблюдаются не в таком массовом порядке, но, тем не менее, единичные случаи фиксируются практически ежедневно.

Также специалист рассмотрел ситуацию с законодательной точки зрения.

«Законодательство уже и так достаточно жёсткое и очень чёткое. Вопрос в его исполнении. В том, что, во-первых, необходимо усилить борьбу с распространителями и изготовителями наркотических веществ, которые делают это в массовом порядке, с так называемыми оптовиками. И, во-вторых, усилить профилактическую работу среди населения, то есть, проводить информационную пропаганду здорового образа жизни и разъяснять ситуацию, касаемо тех веществ, которые россияне могут получить, заказывая на самом деле другое», – рассказал Сараев. 

Читайте также:

Число погибших от отравления метадоном в Астрахани увеличилось до четырёх

Минздрав: 19 человек госпитализировали с отравлением наркотиками в Астрахани

В Астрахани люди массово отравились метадоном
#наркотики
#отравление
#пострадавшие
#нарколог
#контроль
#россияне
Читайте нас в
В Петербурге спустя месяц задержали школьника за стрельбу по учительнице
21 ноября 2023, 10:38

Фото: istock / Prathaan

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подростка, которого подозревают в стрельбе по учительнице музыки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Яхтенной улице вечером 14 октября. По данным издания, 16-летний подросток, взяв с собой пневматическое оружие, подкараулил преподавательницу музыки около школы. Учительница проходила мимо компании молодого человека, как вдруг он выстрелил ей в ногу.  Пострадавшая 49-летняя женщина с травмой бедра была вынуждена обратиться к медикам.

Прибывшая бригада скорой помощи помогла ей, но к тому моменту дети разбежались. Через некоторое время подозреваемого задержали по месту жительства. Сотрудники правоохранительных органов изъяли пневматическую винтовку, а самого владельца на время расследования отпустила под подписку о невыезде.

Расследование продолжается.

Читайте также: 
SHOT: Американский разведывательный самолёт Poseidon рухнул в залив на Гавайях

Mash: Три человека скончались, отравившись наркотиками в Астрахани

В Москве девушка-курьер помогла полиции задержать мошенников

#подросток
#дети
#школы
#оружие
#женщина
#инцидент
#расследование
Читайте нас в
Девятиклассники заставили целоваться на камеру двух мальчиков в Забайкалье
21 ноября 2023, 10:27

Фото: iStock/simpson33

Двое девятиклассников заставили на камеру целоваться двух мальчиков из 60го и 7-го классов в Забайкальском крае, а видео они выложили в Telegram. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, двое подростков издевались над младшими ребятами в поселке Моготуй. В октябре они силой заставили мальчиков в возрасте 11 и 12 лет целоваться на центральном стадионе школы №3и засняли все это на камеру. Через месяц видео выложили в Telegram.

Отец одного из пострадавших парней узнал о случившемся и обратился в полицию. Обоих девятиклассников задержали и завели уголовные дела. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга 7-летнему мальчику сломали позвоночник на перемене. Первоклассника госпитализировали с переломом позвоночника из школы. По словам мальчика, на перемене одноклассники схватили его за руки и ноги и бросили спиной на парту.

Читайте также:

В Хабаровском крае школьницы заставили ученицу извиняться, стоя на коленях

Воспитанник омского детдома рассказал об ужасах «Большеуковского дома детства»

В Омске девочку, над которой издевались, переведут в другой детский дом
#школы
#дом
#видео
#отец
#дома
#дети
#уголовное дело
Читайте нас в
В Подмосковье погиб 12-летний зацепер
21 ноября 2023, 10:12

Фото: istockphoto/iv-serg

Подросток-зацепер скончался в результате несчастного случая в Раменском городском округе.
«МК» пишет, что ЧП случилось около 17 часов в районе станции Хрипань. Группа подростков из 7 человек каталась на крыше электрички. Одного из парней ударило током. От полученной травмы он погиб на месте.

Погибшим подростком оказался 12-летний житель Орехово-Зуевского городского округа. Он состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что три человека скончались в результате отравления наркотиками в Астрахани, семеро находятся в тяжелом состоянии, а еще три – в состоянии средней степени тяжести. Погибли 29-летний парень и две 19-летние девушки. При этом, пострадавшие продолжают поступать в больницу. В настоящий момент зафиксировано 24 местных жителя, которые отравились метадоном.

Читайте также:

Mash: Три человека скончались, отравившись наркотиками в Астрахани

Умер советский лётчик-предатель Беленко, угнавший в Японию истребитель МиГ-25

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который задушил двухлетнюю девочку
#подмосковье
#новости
#дети
#подростки
#смерть
Читайте нас в
В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства девушки
В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства 16-летней девочки
21 ноября 2023, 10:12

Фото: istock / choochart choochaikupt

Расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Дивногорске Красноярского края завершено. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры региона.
По данным следствия, 35-летний Иван Папенко затащил девушку в лес против ее воли, изнасиловал и убил. Подозреваемого обнаружили с помощью совпадения биологического образца из федеральной базы данных геномной информации с материалом, который нашли на теле жертвы. Папенко является рецидивистом и уже привлекался за грабеж и изнасилование. Отмечается, что он вышел из колонии за несколько недель до нового убийства. 

В прокуратуре уточнили, что осталась еще одна стадия — утверждение дела прокурором и направление в суд.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Мурманской области молодая женщина до смерти избила 11-месячного сына. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
SHOT: Американский разведывательный самолёт Poseidon рухнул в залив на Гавайях

Mash: Три человека скончались, отравившись наркотиками в Астрахани

В Москве девушка-курьер помогла полиции задержать мошенников

#суд
#женщина
#расследование
#грабёж
#изнасилование
#жертвы
#убийство
Читайте нас в
Мать до смерти избила годовалого ребенка в Мурманской области
21 ноября 2023, 10:07

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Мурманской области молодая женщина избила 11-месячного сына до смерти за два дня до его дня рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, трагедия произошла в ночь на 20 ноября в городе Апатиты. Как уточняется, 20-летняя мать находилась в квартире с двумя сыновьями трех лет и 11 месяцев. Ночью младший ребенок проснулся и начал плакать. Мать сильно разозлилась, что сыну нужно поменять подгузник и начала его избивать.

Остановилась она только после того, как младенец замолчал. Прибывшие на место медики смогли только констатировать смерть мальчика. На его теле были обнаружены сильнейшие гематомы. Через 2 дня ребенку должен был исполниться один год.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Семья оказалась неблагополучной. Оба родителя уже несколько раз привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Старшего ребенка из семьи изъяли.

Читайте также:

В Подмосковье погиб 12-летний зацепер

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который задушил двухлетнюю девочку

Число погибших от отравления метадоном в Астрахани увеличилось до четырёх
#ребёнок
#трагедия
#смерть
#младенец
#мать
#семьи
#полицейские
#медики
Читайте нас в
Осужденного на пожизненный срок маньяка Чупа-Чупса увезли из колонии
Маньяка Чуплинского этапировали в Новосибирск для расследования новых дел
21 ноября 2023, 09:19

Фото: istock / Rawf8

Маньяка-расчленителя Евгения Чуплинского — пенсионера МВД, осужденного за убийство 19-ти женщин, перевезли из колонии особого режима «Снежинка» в СИЗО Новосибирска. Об этом сообщает НГС, ссылаясь на источники.
Чуплинский, отбывающий пожизненное наказание, привезен для участия в следственных действиях по новым уголовным делам. 

Бывший полицейский, известный также по прозвищу Чупа-Чупс, в период с  1998 по 2006 убивал проституток в Новосибирске и окрестностях. В 2018 году Новосибирский областной суд назначил ему пожизненное заключение в колонии особого режима. По 13 убийствам его оправдали в связи с истечением срока давности.

Следствие выявило доказательства, подтверждающие его причастность к смерти 19 человек. Сам Чуплинский признался в 29 преступлениях. В сентябре 2019 года его этапировали в Хабаровский край, к месту отбывания наказания в колонии особого режима ИК-6 поселка Эльбан «Снежинка».

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который задушил двухлетнюю девочку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
SHOT: Американский разведывательный самолёт Poseidon рухнул в залив на Гавайях

Mash: Три человека скончались, отравившись наркотиками в Астрахани

В Москве девушка-курьер помогла полиции задержать мошенников

#суд
#убийство
#мвд
#наказание
#сизо
#маньяк
Читайте нас в
Достижения.рф