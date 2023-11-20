Пассажир рейса Москва-Барнаул устроил дискотеку на борту, пронеся туда колонку

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Россиянин пронёс на борт самолёта bluetooth-колонку и отказывался выключать её на протяжении всего полёта, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Борт авиакомпании «Победа» выполнял полёт из Барнаула в Москву.
Однако, одному из пассажиров захотелось разукрасить этот серый ноябрьский день и он пронёс с собой в самолёт bluetooth-колонку. При этом, как ему удалось пронести огромную колонку через калибратора – до сих пор остаётся загадкой.
Сперва пассажиры даже развеселились наличию музыкального сопровождения, однако, вскоре поняли, что останавливаться пассажир не намерен. Во время полёта коллективными усилиями удалось уговорить весельчака сделать музыку немного тише, но, зато выходили из самолёта все под музыкальное сопровождение местной певицы Инны Вальтер.
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Однако, одному из пассажиров захотелось разукрасить этот серый ноябрьский день и он пронёс с собой в самолёт bluetooth-колонку. При этом, как ему удалось пронести огромную колонку через калибратора – до сих пор остаётся загадкой.
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Евгения Парфентьева