Пассажир рейса Москва-Екатеринбург прокомментировал многочасовую задержку рейса

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Один из пассажиров рейса Москва-Екатеринбург, вылет которого люди ожидают уже более шести часов, заявил, что отправку самолёта переносили уже четыре раза.
«Сначала нам ничего не говорили, потом выяснилось, что у самолёта поломка. Питание предоставили, гостиницы не дали. Люди скандалят, мы же просто разложили вещи в аэропорту и сидим кукуем — ждём», — поделился в беседе с RT пассажир.
Он добавил, что многие пассажиры даже уехали из аэропорта из-за долгого ожидания вылета.
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Мелисса Тимофеева