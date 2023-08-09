Пассажир рейса Новосибирск - Петербург на 2 часа задержал вылет из-за «преследующих вагнеровцев»

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Вылет самолета, следовавшего рейсом Новосибирск - Санкт-Петербург задержали из-за выходки неадекватного пассажира. Перед самым взлетом он бросился к стюардессам, крича о том, что его преследуют бойцы неизвестной частной военной компании.
В итоге вылет пришлось отложить на два часа. Неспокойного пассажира, чтобы избавить от преследования, госпитализировали с предварительным диагнозом «шизофрения».
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Александр Бойцов