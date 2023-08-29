Пассажир рейса «Санкт-Петербург-Грозный» заявил, заявил о взрыве на борту

Фото: iStock/Diy13
Пассажир рейса «Санкт-Петербург-Грозный» авиакомпании «Россия» заявил, что этот самолет взорвется, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, вчера утром один из пассажиров рейса в Грозный стал тихо нашептывать на чеченском что-то, связанное со взрывом самолета. В результате, с рейса сняли с рейса 31-летнего жителя столицы Чечни.
На вопрос «Зачем?» он ответил, что просто передумал лететь.
Самолет все же проверили на наличие взрывных устройств, но ничего там не нашли.
Читайте также:
News 18: У двухлетней девочки остановилось сердце прямо на борту самолета
У стюардессы рейса «Сочи-Москва» случился инсульт, как только самолет набрал высоту
На Алтае нетрезвый пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов
«Этот борт взорвется. Я вас предупредил», - именно эту фразу произнес странный мужчина на борту самолета, а затем подтвердил в отделении полиции.
Самолет все же проверили на наличие взрывных устройств, но ничего там не нашли.
Читайте также:
News 18: У двухлетней девочки остановилось сердце прямо на борту самолета
У стюардессы рейса «Сочи-Москва» случился инсульт, как только самолет набрал высоту
На Алтае нетрезвый пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов
Евгения Парфентьева