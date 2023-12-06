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Пассажир решил поспать во время полета и больше не проснулся

Пассажир рейса IndiGo в Калькутту уснул в полёте и умер
06 декабря 2023, 10:37
Фото: istockphoto / Choreograph

Фото: istockphoto / Choreograph

Пассажир рейса авиакомпании IndiGo в Калькутту хотел поспать во время полета и умер.
Об этом пишет The Times of India. После вылета из индийского города Чандигарх у 43-летнего Саураба Кумара Джайна ухудшилось самочувствие, он вспотел и начал задыхаться. Потом ему стало лучше, и мужчина хотел поспать. Но после прибытия самолета в Калькутту он так и не проснулся. У него остановилось сердце.

Тело мужчины отправят на родину после того, как проведут вскрытие.


Ранее сообщалось, что неподалеку от острова Нью-Провиденс, входящего в состав Багамских островов, акула напала на 44-летнюю туристку из США. Получив многочисленные травмы от зубов хищника, женщина не выжила.

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#самолет
#полеты
#пассажир
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На Крите пьяные американские моряки побили 15-летних девочек
06 декабря 2023, 10:48

Фото: istockphoto/AtnoYdur

Пьяные американские моряки с авианосца «Джеральд Форд» набросились с кулаками на 15-летних девочек в Ханье на Крите, где располагается американская военно-морская база Суда.
Об этом пишет «Прото тема».  Девочки рассказали, что в субботу вечером в Венецианской гавани Ханьи на них совершили нападение два пьяных американских моряка. Они били подростков кулаками и давали пощечины. 

«15-летние подростки, которым удалось убежать, описали двух американцев, и в настоящее время ведется расследование с целью установить их местонахождение», - сказано в сообщении.
Также е пьяные американцы дрались и друг с другом в туалете городского Муниципального сада. 

США направили корабль Mount Whitney и авианосные ударные группы в восточную часть Средиземного моря. Это произошло после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

337-метровый авианосец USS Gerald Ford оснащен двумя ядерными реакторами и способен нести более 75 самолетов различных типов, в экипаж входит 6 тысяч моряков. Он отправится из базы в Суде в среду.

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#сша
#девушка
#подростки
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В Европе задержали организаторов побега Усса из-под домашнего ареста в Италии
06 декабря 2023, 10:32

Фото: istockphoto/yasharu

Об этом сообщает Минюст США.
Mash пишет, что, по версии американцев, план побега разрабатывали с января. Сам Усс завербовывал отца и сына Владимира и Бориса Йованчичей. Он договорился с ними о побеге, если будет выдано разрешение на его экстрадицию в США.

Владимир обсудил детали с женой бизнесмена в миланском отеле и получил залог в 10 тысяч евро. Далее мужчине передали ключ-карту для прохода в резиденцию. 

В марте, когда итальянский суд принял решение передать россиянина, план начали реализовывать: Борис и сообщники приехали к Уссу, проводили его к машине и уехали. Браслет с ноги сняли с помощью кусачек и выкинули.

Артема Усса доставили в Словению, несколько дней ездили по Хорватии и Боснии, чтобы запутать следы и в итоге остановились в Сербии. Там Усс заплатил Йованчичам 40 тысяч евро, сел в самолёт и отправился в Россию. Борис попался в итальянской провинции, а Владимир в Хорватии. 

Америка планирует настаивать теперь уже на их экстрадиции.

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#сша
#происшествия
#полиция
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Замглавы полиции российского региона устроил дебош в ресторане и побил коллегу
В Чебоксарах замначальника полиции устроил дебош в кафе и побил росгвардейца
06 декабря 2023, 09:25

Фото: istock / Dzurag

Замначальника полиции по Чувашии устроил дебош в ресторане во время празднования Дня полиции. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как сообщает издание, 10 ноября полковник отдыхал в ресторане. Культурно отдохнуть не получилось и в конце вечера полицейский начал неприлично себя вести и ругаться матом на работников заведения. Один из сотрудников нажал тревожную кнопку и вызвал Росгвардию.

Силовики задержали коллегу и доставили его в отделение, но на парковке возле здания мужчина ударил росгвардейца. Через время полковника отпустили домой. Там он решил избить жену. которая тоже является сотрудником правоохранительных органов. 

По факту случившегося полицейские начали проверку.

Ранее сообщалось, что двоих офицеров ВС России впервые осудили за неотражение атаки ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#полицейские
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#нападение
#росгвардия
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В Москве погибла 16-летняя девочка
06 декабря 2023, 09:10

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Труп 16-летней девочки обнаружили во вторник вечером рядом с одним из домов на востоке столицы.
По данным «МК», труп подростка обнаружили в 21.15 на Преображенской улице. Подробности случившегося устанавливают. 

Ранее в ребцентре для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней девочки.

В воскресенье, 3 декабря,  вечером в центре реабилитации для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней школьницы.
«МК» пишет, что девушка очень не хотела там лечиться. Госпитализация была для неё стрессом. Также известно, что девушке поставили тяжелый диагноз. Родители не справлялись самостоятельно.

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#полиция
#москва
#подростки
#школьники
#дети
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В Башкирии 18-летняя студентка обменивалась нюдсами с третьеклассником
06 декабря 2023, 08:51

Фото: iStock/dolgachov

В поселке городского типа Приютово в Белебеевском районе Башкирии 18-летняя девушка обменивалась нюдсами с учеником третьего класса.
Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash. Сообщается, что девушку чаще видели в Белебее из-за учебы, а на выходные она приезжала к матери в Приютово. Там младший брат познакомил её с 9-летним другом. Студентка и третьеклассник обменялись контактами. Спустя несколько недель общение вышло за рамки. 

Мать третьеклассника увидела переписку. Женщина обнаружила у сына и фотографии девушки интимного содержания. К тому же школьник отправлял ей схожие фото в ответ. Иногда мальчик и девушка встречались.

Полицейские заинтересовались такими тёплыми отношениями и вызвали студентку на допрос.

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#дети
#школьники
#студенты
#отношения
#полиция
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Офицеров ВС РФ осудили за неотражение атаки ВСУ
Двух офицеров ВС РФ приговорили к четырем годам колонии за неотражение атаки ВСУ
06 декабря 2023, 08:46

Фото: istock / Zolnierek

Двоих офицеров ВС России впервые осудили за неотражение атаки ВСУ. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

«Вынесен первый приговор за неотражение внезапного нападения [ВСУ] на территорию России. В результате ракетного обстрела погибли 7 военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной техники. Оба фигуранта из числа российских офицеров получили по четыре года заключения», — рассказал источник изданию. 
Отмечается, что мужчин не лишили воинского звания, поэтому после отбывания наказания или досрочного освобождения они смогут снова приступить к службе в российских войсках. 

Ранее сообщалось, что российского военного приговорили к шести годам колонии за побег из зоны специально военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Новосибирске заключенные в колонии надругались над подростком
06 декабря 2023, 08:43

Фото: istock / Andrii Zorii

В Новосибирске у 16-летнего подростка из колонии обнаружили в брюшной полости инородные предметы.
По предварительной информации, предметы остались там после изнасилования, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

ЧП случилось в Новосибирской воспитательной колонии. По данным правоохранителей, над парнем надругались 29 ноября, но в больницу подростка госпитализировали только спустя несколько дней. Медики обнаружили у осужденного за разбой подростка деревянные щепки в брюшной полости. 

Подозреваемыми проходят трое осужденных (от 17 до 18 лет).  Двое из них отбывают наказание за насильственные действия, один – за разбой. Возбуждено уголовное дело. 

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#происшествие
#изнасилование
#полиция
#больница
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«Выпили за здоровье»: Две бабушки отправили в нокаут четырехмесячного правнука
В Орловской области из-за драки бабушек младенец попал в реанимацию
06 декабря 2023, 08:33

Фото: istock / Marija Stepanovic

Две пенсионерки устроили драку и отправили в реанимацию четырёхмесячного правнука в Орловской области.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, малыш попал под раздачу пенсионеркам из Мценска.  73-летнюю Раиса Валентиновна сидела с правнуком и решила сходить в гости к своей 68-летней сестре Татьяне Валентиновне. Бабшуки решили выпить за здоровье ребенка. Но алкоголь ударил в голову, женщины начали ругаться, после чего утроили драку. Как заявила Раиса Валентиновна, ее сестра накинулась с кулаками сначала на нее, а потом и на ребенка. 

Малыша госпитализировали в детскую больницу в Орле. Медики поставили ему диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Женщин проверяют сотрудники правоохранительных органов. 

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок отравился тяжелыми наркотиками родителей и попал в реанимацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#алкоголь
#здоровье
#травма
#женщины
#диагноз
#ребёнок
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В Хабаровском крае три мигранта напали на двух студентов в общежитии
06 декабря 2023, 08:22

Фото: iStock/Akintevs

В Хабаровском крае три мигранта совершили нападение на двух студентов в общежитии Тихоокеанского государственного университета.
Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета. 

На студентов напали три мужчины из Таджикистана, которые тоже учились в университете. О причинах конфликта не сообщается. 

Правоохранители опросили 27 мигрантов, после чего выявили троих подозреваемых. Они задержаны. Возбуждено уголовное дело.

«Трое студентов, являющихся уроженцами Таджикистана, грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум российским студентам. Следствием при участии сотрудников УФСБ РФ по Хабаровскому краю, Выявлены трое подозреваемых», — проинформировали в региональном СУ СК.
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#мигранты
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