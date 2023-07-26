Пассажир Turkish Airlines совершил суицид прямо на борту самолета

Фото: iStock/Takosan
Один из пассажиров авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом из Стамбула в Марракеш, совершил самоубийство на борту воздушного судна. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на авиакомпанию.
«Экипаж рейса TK619 обратил внимание на то, что один из пассажиров, зашедший в туалет вскоре после взлета, не возвращается долгое время. Дверь туалета была вскрыта, и пассажира извлекли оттуда, попытки оказать ему первую помощь не принесли результатов», — уточнили в пресс-службе Turkish Airlines.Согласно официальному сообщению авиакомпании, в связи с произошедшим самолет был вынужден совершить посадку в столице Алжира. Врачи подтвердили смерть пассажира.
Читайте также:
Скандал в коммуналке обернулся убийством и самоубийством в Санкт-Петербурге
В Дагестане муж с женой совершили самоубийство
47-летняя блогерша Хизер Армстронг покончила с собой
Артем Кузьмин