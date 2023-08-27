Пассажира экстренно севшего в Волгограде самолета из Москвы госпитализировали

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Пассажира самолета рейса Москва – Минеральные Воды, который совершил экстренную посадку в Волгограде, госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения.
Напомним, в этот день, 27 августа Airbus, который выполнял рейс из Москвы в Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги. Самолет экстренно сел в Волгограде по причине ухудшения самочувствия пассажира рейса.
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Екатерина Коршунова