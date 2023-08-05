Пассажиры перевернувшегося в Карелии судна отказались от медицинской помощи

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На борту перевернувшегося в Карелии маломерного судна находилось девять человек, которые отказались от медицинской помощи. Об этом РИА Новости сообщили в ЕДДС Лахденпохского района.
Ранее министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков сообщил, что в Карелии, в районе посёлка Тиурула, перевернулось небольшое судно. Предполагалось, что в результате происшествия пострадали десять человек.
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