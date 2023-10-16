Пассажиры рейса из Владивостока после двух аварийных посадок прибыли в Читу

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Пассажиры авиарейса из Владивостока 16 октября после двух вынужденных посадок прибыли в пункт назначения, Читу. Об этом свидетельствует табло аэропорта, пишут «Известия».
Отмечается, что посадка воздушного рейса прошла успешно, пострадавших нет. Причины технической неисправности самолёта в настоящее время уточняются.
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Диана Аванесян