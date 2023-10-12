Пассажирка самолёта, экстренно севшего в Волгограде, скончалась до прибытия медиков

Фото: iStock/maxim4e4ek
Пассажирка самолёта, экстренно приземлившегося в аэропорту Волгограда, скончалась до прибытия медицинских работников. Об этом РИА Новости сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Уточняется, что самолёт, следовавший по маршруту Москва-Сочи совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда вечером, 12 октября. Причиной этому стало ухудшившееся самочувствие пассажирки.
Однако дождаться врачей она не смогла и скончалась на месте. Прибывшие в аэропорт медицинские работники констатировали смерть пассажирки.
Также уточняется, что помощь 60-летней женщине начали оказывать ещё бортпроводники до посадки самолёта, но это не принесло нужного результата.
Читайте также:
«Эль Аль» впервые за долгие годы выполнит рейс в субботу
Стала известна причина, по которой сразу пять самолётов подали сигналы тревоги
Авиакомпании начнут проверять при задержках из-за неисправности бортов
Однако дождаться врачей она не смогла и скончалась на месте. Прибывшие в аэропорт медицинские работники констатировали смерть пассажирки.
Читайте также:
«Эль Аль» впервые за долгие годы выполнит рейс в субботу
Стала известна причина, по которой сразу пять самолётов подали сигналы тревоги
Авиакомпании начнут проверять при задержках из-за неисправности бортов
Анастасия Чинкова