Пассажирка такси отказалась платить и избила водителя в Москве

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В Москве недовольная клиентка такси избила водителя. Причина ее недовольства оказалась неизвестной, однако платить она отказалась и продолжила разбирательства на проезжей части. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Из-за потасовки движение на проезжей части оказалось затруднено. Стоящим в пробке автомобилистам пришлось ждать, пока разъяренная пассажирка успокоится.
Сообщается, что таксисту удалось сохранить самообладание и вытерпеть побои до последнего. Вскоре за водителя такси заступился проезжающий мимо курьер. После драки женщина продолжила свою поездку в метро.
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Сообщается, что таксисту удалось сохранить самообладание и вытерпеть побои до последнего. Вскоре за водителя такси заступился проезжающий мимо курьер. После драки женщина продолжила свою поездку в метро.
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Екатерина Коршунова