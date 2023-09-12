Пассажиров самолета застали во время секса в туалетной кабине

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Молодую пару поймали во время секса в туалетной кабине самолета, сообщает Telegram-канал SHOT.
Самолет направлялся из Англии на Ибицу. Пассажиры стали жаловаться, что туалет занят на протяжении очень долгого времени, экипажу пришлось принимать меры, в дверь стал ломиться бортпроводник. Ему удалось открыть кабинку, в которой плотским утехам предавалась молодая пара. Распахнувший дверь мужчина покраснел от смущения.
Когда самолет приземлился, любовников забрал наряд полиции.
Вчера нетрезвый россиян, по пути из Таиланда, попытался открыть дверь самолета прямо на ходу. Мужчина внезапно вскочил со своего места, ломанулся к аварийному выходу и начал открывать его. К счастью, авантюра не удалась. Мужчину схватили бортпроводники и привязали к креслу.
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Евгения Парфентьева