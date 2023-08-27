Пассажирский Airbus, вылетевший из Москвы, экстренно садится в Волгограде

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Airbus, который выполнял рейс из Москвы в Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги.
Самолёт начал снижение.
Ранее, 21 августа, представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова заявила, что самолет, следовавший по маршруту «Сочи-Москва», экстренно сел в Волгограде. Она также отметила, что пассажира успешно передали волгоградским врачам, а самолет вылетел в пункт назначения в 11.10.
По информации СМИ, как только Airbus A321 набрал высоту в 10 тысяч метров, у женщины случилось инсульт и остановилось сердце.
На борту оказался глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин. Как только капитан воздушного судна объявил по громкой связи, что стюардессе требуется медицинская помощь - он бросился спасать девушку. За десять минут ему удалось реанимировать ее.
Когда самолет сел в Волгограде, стюардессу забрали врачи.
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Ранее, 21 августа, представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова заявила, что самолет, следовавший по маршруту «Сочи-Москва», экстренно сел в Волгограде. Она также отметила, что пассажира успешно передали волгоградским врачам, а самолет вылетел в пункт назначения в 11.10.
На борту оказался глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин. Как только капитан воздушного судна объявил по громкой связи, что стюардессе требуется медицинская помощь - он бросился спасать девушку. За десять минут ему удалось реанимировать ее.
Когда самолет сел в Волгограде, стюардессу забрали врачи.
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Мария Фирсова