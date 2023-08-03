Пассажирский автобус загорелся в Белгороде

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Пассажирский автобус загорелся на Преображенской улице в Белгороде. Об этом сообщило сообщило ГУ МЧС РФ по Белгородской области.
По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.
Сотрудники МЧС сообщили о том, что полностью ликвидировали возгорание.
Напомним, ранее стало известно, что в Подмосковье взрыв на кислородно-аккумуляторном складе в деревне Ачкасово. Из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов эвакуировали семь человек. Взрыв, прогремел на бывшем заводе «Красный строитель». За взрывом последовал крупный пожар. По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы.
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Сотрудники МЧС сообщили о том, что полностью ликвидировали возгорание.
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Екатерина Коршунова