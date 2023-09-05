Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Фото: iStock/undefined undefined
В аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке пассажирский самолёт Airbus А320. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
Ранее сообщалось, что на Алтае нетрезвый пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов. Инцидент произошел во время рейса. Пассажир самолета авиакомпании «Победа», перебрав с алкогольными напитками, решил проникнуть в кабину пилотов. К заградившему ему путь бортпроводнику, нетрезвый мужчина применил физическую силу.
Читайте также:
В столичных аэропортах задержали более 15 рейсов
Пилот посчитал пассажира с диареей биологической угрозой и экстренно посадил самолет
В Красноярске совершил экстренную посадку самолёт из Владивостока
Анастасия Крестьянова