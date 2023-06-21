Пассажирский поезд сошел с рельсов в Тунисе

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Несколько вагонов пассажирского поезда перевернулись в Тунисе
В провинции Сус в Тунисе несколько вагонов пассажирского поезда перевернулись, после схода состава с рельсов, сообщает «РИА Новости».
В настоящих момент известно о двух погибших, один из которых – пассажир поезда. Еще 34 человека получили ранения.
Министерство транспорта Туниса проводит расследование и выясняет причины трагедии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что при прогремевшем в Париже взрыве пострадали по меньшей мере 16 человек.
В настоящих момент известно о двух погибших, один из которых – пассажир поезда. Еще 34 человека получили ранения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что при прогремевшем в Париже взрыве пострадали по меньшей мере 16 человек.
Евгения Парфентьева