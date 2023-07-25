Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

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В московском аэропорту Шереметьево сообщили об аварийной посадке пассажирского борта, пишет Telegram-канал 112.
По предварительной информации, у самолета отказал один из двигателей.
О состоянии людей, находящихся на борту, пока ничего не известно.
На посадочной полосе самолет ждут экстренные службы и спасатели.
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Евгения Парфентьева