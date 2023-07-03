Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Хабаровском крае

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Пассажирский борт совершил вынужденную посадку из-за неисправного двигателя
Самолет авиакомпании «Хабаровские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре, сообщает «РИА Новости».
Самолет выполнял рейс Хабаровск – Богородское, однако, из-за неисправности в одном двигателе, вынужден был сесть. 14 пассажиров, которые находились на борту, были размещены в местные гостиницы, а уже завтра их доставят в пункт назначения другим воздушным судном.
Для выяснения причин неисправности двигателя в Комсомольск-на-Амуре выдвинулись специалисты «ХабАвиа».
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Самолет выполнял рейс Хабаровск – Богородское, однако, из-за неисправности в одном двигателе, вынужден был сесть. 14 пассажиров, которые находились на борту, были размещены в местные гостиницы, а уже завтра их доставят в пункт назначения другим воздушным судном.
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Евгения Парфентьева