Пассажиры рейса из Стамбула в Москву застряли в аэропорту на 11 часов.

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Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings, следующего из Стамбула в Москву, застряли в аэропорту вылета более чем на одиннадцать часов. Об этом пишут «Известия».
При этом путешественников не информировали о происходящем. Они пожаловались на нехватку еды, воды, а также хамство некоторых сотрудников аэропорта.
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Диана Аванесян