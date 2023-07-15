Патриарх Кирилл призвал отпустить из-под ареста митрополита Павла

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Необходимо выпустить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) из-под ареста, поскольку нахождение под стражей может привести к его смерти. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём обращении, опубликованном на сайте РПЦ.
Предстоятель заявил, что изменение меры пресечения с домашнего ареста на нахождение в СИЗО митрополиту Павлу, находящемуся в преклонных годах, может привести к серьёзному ухудшению здоровья и смерти в следственном изоляторе.
Он также указал, что наместника арестовали за его религиозные убеждения.
Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения митрополиту УПЦ и наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю) и отправил его в СИЗО до 14 августа.
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Он также указал, что наместника арестовали за его религиозные убеждения.
«Данное решение суда, неправосудное и очевидно продиктованное властями Украины, имеет своей целью запугать верующих, заставить их отказаться от защиты своей религиозной свободы и святынь и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против Украинской православной церкви. Религиозный деятель не может и не должен подвергаться такого рода репрессивным мерам за свои религиозные убеждения», — подчеркнул патриарх Кирилл.
Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения митрополиту УПЦ и наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю) и отправил его в СИЗО до 14 августа.
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Анастасия Чинкова