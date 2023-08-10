Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом в Сергиевом Посаде

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования близким погибшей и пострадавшим в результате взрыва в Сергиевом Посаде. Обращение патриарха на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва появилось на сайте Русской православной церкви.
«Глубоко потрясён известием о мощном взрыве, произошедшем в Сергиевом Посаде. Выражаю соболезнования всем, кого затронуло несчастье, кто переживает о пропавших без вести или находящихся в больницах родных и близких. Желаю сил врачам, борющимся за жизни пострадавших, и тем, кто трудится над разбором завалов», – приводятся слова предстоятеля на сайте.Взрыв прогремел в среду в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина скончалась в больнице, пострадали 55 человек, в медучреждениях остаются 14. Пропавшими без вести числятся девять человек.
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Лора Луганская