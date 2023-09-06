Пауэрбанк взорвался в рюкзаке гимназистки в Петербурге

Фото: iStock/vmargineanu
В Санкт-Петербурге у школьницы в портфеле взорвался пауэрбанк, ребенок не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
В коридоре произошло задымление. Все учащихся и педагогический состав гимназии оперативно эвакуировали. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливается марка пауэрбанка, а также причина его взрыва.
Читайте также:
В Петербурге спустя 30 лет после преступления задержали маньяка
В Приамурье мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка
В Петербурге прохожие нашли на детской площадке замерзшего ребенка
Элина Позднякова