Педагог надругался над подростком во время похода

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В Темюркском районе Краснодарского края педагога детско-юношеской организации подозревают в надругательстве над подростком во время туристического похода, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
«По поручению прокуратуры края прокуратурой Темрюкского района организована проверка соблюдения требований законодательства об организации отдыха и оздоровления детей в деятельности учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
При этом, известно, что уголовное дело в отношении преподавателя возбудили еще неделю назад, но рассказать об этом общественности решили только сейчас.
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Евгения Парфентьева