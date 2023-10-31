Педофил из Анапы, пристававший к девочкам в летнем лагере, получил 7 лет тюрьмы

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Суд вынес приговор мужчине, который трогал маленьких девочек в летнем лагере Краснодарского края, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.
31 октября Анапский городской суд приговорил Измайлова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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