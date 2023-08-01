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Педофил из Анапы запер вожатых в комнате, перед тем как пройтись по детским спальням

Задержанный в Анапе педофил прошелся по нескольким детским лагерям, запирая вожатых на ключ
01 августа 2023, 14:55

Фото: iStock/juriskraulis

Педофил, которого задержали в Анапе, прошелся по нескольким детским лагерям, где трогал спящих девочек и мальчиков, сообщил источник Telegram-канала SHOT.
49-летний Геннадий Измайлов из Воронежской области сперва забрался в лагерь «Счастливое детство», где и подверг пятерых школьниц в возрасте от 10 до 13 сексуальному насилию. Также стало известно, что преступник заходил и в комнаты к спящим маленьким мальчик, предварительно заперев вожатых на ключ.

Одна из девочек, которая проснулась и заметила педофила, спугнула его. Он покинул «Счастливое детство» и наведался в другой детский лагерь, где его и взяли правоохранители.


Напомним, сейчас извращенец находится на допросе в отделении полиции. Туда привезли и детей, которые должны опознать педофила.

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#педофилия
#насилие
#полиция
#детский отдых
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Пушилин: девочки из ДНР не пострадали от рук педофила в лагере в Анапе
01 августа 2023, 15:26

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что с девочками из региона, которые отдыхали в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе все в порядке, они не пострадали.
Напомним, ранее стало известно, что пять девочек в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе подверглись сексуальному насилию, одна из них приехала из Подмосковья, остальные – из ДНР. Подозреваемый задержан. Позже стало известно, что педофил ранее прошелся по нескольким детским лагерям, где трогал спящих девочек и мальчиков

«Спешу всех успокоить в связи с тревожной информацией о девочках из Донецкой Народной Республики, которые отдыхают в детском лагере в Анапе», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
 
Он подчеркнул, что девочки не пострадали. По его словам, дети в порядке. При этом профильные ведомства держат ситуацию под контролем.
#дети
#telegram
#днр
#пушилин
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Суд вынес приговор соратникам Тесака
Суд в Подмосковье вынес приговор соратникам погибшего в СИЗО Тесака
01 августа 2023, 14:34

Фото: iStock/gorodenkoff

В Подмосковье суд вынес приговор соратникам Тесака, они получили от 8 до 15 лет заключения, сообщает Telegram-канал 112.
Тесак (Максим Марцинкевич) - российский видеоблогер, общественный деятель с националистическими взглядами. 29 декабря 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговор Марцинкевича к 10 годам лишения свободы за нападение на торговца курительных смесей, которое закончилось смертью гражданина Азербайджана. 

16 сентября 2020 года Тесака нашли мертвым в камере СИЗО. Причиной его смерти назвали суицид.

Сегодня суд Подмосковья вынес приговор Семену Токмакову, Андрею Кайлю, Алексею Гудилину, Александру Лысенкову, Максиму Хотулеву и Павлу Хрулеву. Их признали виновными в убийстве четырех мигрантов в Смоленске в 2003 году. 

По информации СМИ, сразу после убийств националисты разослали в СМИ и посольства ряда государств обращения с требованием закрыть границы со среднеазиатскими республиками.

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Суд в Челябинске отправил в СИЗО маньяка Ческидова

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#суд
#мигранты
#национальность
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Суд в Челябинске отправил в СИЗО маньяка Ческидова
Суд отправил Валерия Ческидова в СИЗО на два месяца
01 августа 2023, 14:25

Фото: iStock/Rawf8

Суд в Челябинске отправил 51-летнего Владимира Ческидова в СИЗО на два месяца, сообщает Telegram-канал SHOT.
Ческидову предъявили обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве. Последние 14 лет маньяк удерживал в плену женщину, которую, за эти годы, изнасиловал более тысячи раз. Жертве удалось сбежать, когда Ческидову потребовалась медицинская помощь и он покинул дом.

Напомним, останки, которые полиция нашла в доме у Владимира Ческидова, принадлежат его первой жертве, убитой в 2010 году. Между ними произошла ссора, после чего убийца начал избивать свою жертву, а затем бросил ее в сарае с ножом в голове. Он добил убитую гвоздодёром. Труп женщины Ческидов расчленил, засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе.

По информации СМИ, маньяку грозит до 25 лет колонии.

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#челябинск
#маньяк
#сизо
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Полицейского и его бывших коллег арестовали по делу об убийстве школьницы в 2010 году
Под Новосибирском сотрудника МВД и двух его бывших коллег арестовали по делу об убийстве школьницы в 2010 году
01 августа 2023, 14:16

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудника МВД и двух его бывших коллег арестовали по делу об убийстве школьницы в 2010 году в Усть-Тарском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба управления судебного департамента по региону.
Напомним, девочка пропала 2 марта 2010 года. 14-летняя школьница возвращалась домой с дискотеки, однако, до места назначения так и не дошла. Все эти годы родственники терялись в догадках, и вот, 28 июля 2023 года по подозрению в ее убийстве задержали сотрудника полиции Александра Кунца и двух его бывших коллег - Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея.  

По предварительной версии суда, один из бывших полицейский сбил школьницу, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. Избавились от тела мужчины сообща, чтобы скрыть следы преступления. Предполагается, что после аварии девочка еще была жива.  

Кунца, Кудрявцева и Бартоломея заключили под стражу до 18 сентября 2023 года.    

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#полиция
#убийство
#суд
#ребёнок
#девочка
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В Кемеровской области семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю
01 августа 2023, 13:22

Фото: iStock/Sorapop

В Кемеровской области семилетняя девочка, катаясь на квадроцикле, сбила четырёхлетнюю, она госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
В сообщении уточняется, что инцидент произошел на территории Ленинск-Кузнецкого  округа.

«7-летний ребенок, управляя квадроциклом с объемом двигателя 110 см³, совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая находилась на проезжей части. В результате пострадавшая с ушибами и ссадинами была доставлена в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.

Оказалось, что родители купили девочке квадроцикл всего несколько дней назад. На вождение данного ТС права не нужны, однако ребенок не мог водить квадроцикл из-за маленького возраста.

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#ребёнок
#права
#родители
#квадроцикл
#инцидент
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Стали известны подробности пожара в Котельниках
Источник: пожар в Котельниках начался в ангарах рядом с Леруа Мерлен
01 августа 2023, 12:46

Фото: IStock/DarthArt

Крупный пожар в подмосковных Люберцах начался в ангарах возле гипермаркета «Леруа Мерлен». Об этом «Радио 1» рассказали очевидцы.
По нашим данным, на месте уже работают полицейские, пожарных пока нет на месте ЧП. Также известно, что на этой территории находится много строительных магазинов. Клубы дыма видны за несколько километров от места возгорания.

Информации о пострадавших нет.

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#полицейские
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Рядом с Леруа Мерлен в Котельниках мощный пожар
В Котельниках возле «Леруа Мерлен» сильный пожар
01 августа 2023, 12:33

Фото: iStock/sarawutk

Крупный пожар возле гипермаркета «Леруа Мерлен» в подмосковных Люберцах. Клубы дыма видны за несколько километров от места возгорания. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
В каком именно здании произошло возгорание в настоящее время определить сложно. По предварительным данным, горит склад в промышленной зоне.
Густым дымом заволокло территорию возле гипермаркета.

Информации о пострадавших нет. На место инцидента направлены экстренные службы. 

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#пожар
#возгорание
#москва
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Ошибочно осуждённого англичанина могут заставить заплатить за содержание в тюрьме
01 августа 2023, 12:29

Фото: iStock/FOTOKITA

Отсидевшего 17 лет невиновного жителя Великобритании хотят обязать выплатить деньги за содержание в тюрьме. Об этом сообщает Daily Mail.
57-летнего англичанина Эндрю Малкинсона ошибочно осудили за совершение изнасилования. Спустя 17 лет пребывания в заключении, его освободили и потребовали компенсировать в переводе на рубли 117,9 миллионов за своё неправомерное осуждение. Кроме того, суд может заставить мужчину заплатить за услуги тюрьмы, а именно, за питание, проживание и содержание.

Осудили Малкинсона в 2003 году за изнасилование женщины в Манчестере. Он не признал свою вину, и его приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в семь лет. Все 17 лет мужчина отстаивал свою невиновность, за что отсидел ещё десять лет по прошествии заявленных семи.

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#суд
#тюрьма
#выплаты
#услуги
#великобритания
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В Москве бывший сокамерник обокрал бойца ЧВК «Вагнер»
01 августа 2023, 12:23

Фото: iStock/Евгений Биятов

В Москве бывший сокамерник бойца ЧВК «Вагнер» украл у него деньги, которые тот заработал за время службы в компании. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, у военного закончился контракт с ЧВК «Вагнер», который он заключил, находясь в омской колонии за убийство. После полугодовой службы мужчина отправился домой в Омск через Москву. Там он встретился со своим бывшим сокамерником, который устроил ему теплый прием в сауне. Около полуночи «вагнеровец» утомился и уснул, а когда проснулся, то его знакомого уже не было. Тогда же он обнаружил и пропажу всех денег, которые он заработал за время контракта – всего 790 тысяч рублей.

Тогда военный позвонил своему бывшему сокамернику, тот сообщил ему, что находится в аэропорту и бросил трубку. Тогда боец ЧВК «Вагнер» обратился в полицию с заявлением о краже.

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#контракт
#вагнер
#омск
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