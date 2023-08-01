Педофил из Анапы запер вожатых в комнате, перед тем как пройтись по детским спальням

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Педофил, которого задержали в Анапе, прошелся по нескольким детским лагерям, где трогал спящих девочек и мальчиков, сообщил источник Telegram-канала SHOT.
49-летний Геннадий Измайлов из Воронежской области сперва забрался в лагерь «Счастливое детство», где и подверг пятерых школьниц в возрасте от 10 до 13 сексуальному насилию. Также стало известно, что преступник заходил и в комнаты к спящим маленьким мальчик, предварительно заперев вожатых на ключ.
Одна из девочек, которая проснулась и заметила педофила, спугнула его. Он покинул «Счастливое детство» и наведался в другой детский лагерь, где его и взяли правоохранители.
Напомним, сейчас извращенец находится на допросе в отделении полиции. Туда привезли и детей, которые должны опознать педофила.
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Евгения Парфентьева