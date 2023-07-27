Педофил из ЖК «Пригород Лесное» задабривал детей деньгами и пытался увести с площадки

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Мужчина из деревни Мисайлово задабривал детей деньгами, а после пытался увести с площадки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в ЖК «Пригород Лесное» Московской области толпа из 30 человек набросилась на 23-летнего мужчину, обвинив его в домогательствах до детей.
По словам очевидцев, мужчина пытался играть с четырехлетним мальчиком, а после схватил его и начал целовать и обнимать. Он также попытался увести детей из разных семей с площадки. Девочка, увидев, что ее брата незнакомец пытается увести, начала кричать. Тогда он кинул в нее стеклянную бутылку. Увидев это из окна на улицу выбежал отец детей, вооруженный бейсбольной битой, однако прохожие смогли утихомирить его, а полицию не вызвали.
Тогда мужчина через несколько часов пристал еще к одному мальчику. Это заметили другие дети и позвали взрослых. Тогда уже местные жители попытались совершить над предполагаемым педофилом самосуд до приезда полиции. К избитому не пускали скорую помощь, так как боялись, что он сбежит. Полиция забрала предполагаемого педофила и отправила его в больницу на лечение, откуда он успешно сбежал.
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По словам очевидцев, мужчина пытался играть с четырехлетним мальчиком, а после схватил его и начал целовать и обнимать. Он также попытался увести детей из разных семей с площадки. Девочка, увидев, что ее брата незнакомец пытается увести, начала кричать. Тогда он кинул в нее стеклянную бутылку. Увидев это из окна на улицу выбежал отец детей, вооруженный бейсбольной битой, однако прохожие смогли утихомирить его, а полицию не вызвали.
Тогда мужчина через несколько часов пристал еще к одному мальчику. Это заметили другие дети и позвали взрослых. Тогда уже местные жители попытались совершить над предполагаемым педофилом самосуд до приезда полиции. К избитому не пускали скорую помощь, так как боялись, что он сбежит. Полиция забрала предполагаемого педофила и отправила его в больницу на лечение, откуда он успешно сбежал.
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Элина Позднякова