Педофил изнасиловал 9-летнюю дочь своей сожительницы в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге задержали 44-летнего мужчину, который изнасиловал свою 9-летнюю падчерицу
Мужчина изнасиловал 9-летнюю дочь своей сожительницы в Екатеринбурге, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник.
Уточняется, что старшая сестра потерпевшей увидела на видеозаписи с установленной в квартире камеры наблюдения, как отчим изнасиловал её 9-летнюю сестру, а после повторил преступление. Происшествие произошло в пятницу, 9 июня. 19-летняя девушка рассказала об увиденном своему биологическому отцу, который обратился в правоохранительные органы.
44-летнего педофила задержали, оказалось, что ранее он уже был судим за угрозу убийством и оскорбления. В отношении преступника возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее РЕН ТВ сообщал, что в Зеленограде престарелый педофил надругался над школьником во время массажа. Мальчик быстро сбежал от извращенца и рассказал обо всем отцу. Педофила задержали.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Уточняется, что старшая сестра потерпевшей увидела на видеозаписи с установленной в квартире камеры наблюдения, как отчим изнасиловал её 9-летнюю сестру, а после повторил преступление. Происшествие произошло в пятницу, 9 июня. 19-летняя девушка рассказала об увиденном своему биологическому отцу, который обратился в правоохранительные органы.
Ранее РЕН ТВ сообщал, что в Зеленограде престарелый педофил надругался над школьником во время массажа. Мальчик быстро сбежал от извращенца и рассказал обо всем отцу. Педофила задержали.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Яна Таёжная