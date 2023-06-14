Педофил изнасиловал дочь в гостях у знакомого

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Уточняется, что мужчина надругался над дочерью, когда находился в гостях у приятеля. По предварительной информации, он побил девочку, а после изнасиловал её. Педофил «повторил преступление прошлым летом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.