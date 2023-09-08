Педофил изнасиловал и обокрал школьницу в Воронежской области

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В Воронежской области полиция ищет мужчину, который напал с электрошокером на 15-летнюю девочку, изнасиловал ее, а после этого украл смартфон. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
После изнасилования мужчина забрал у подростка телефон и скрылся в неизвестном направлении. Добравшись домой, она рассказала все маме, та в свою очередь сразу обратилась в полицию. Сейчас полиция разыскивает преступника. Также предполагается, что у него были и другие жертвы.
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