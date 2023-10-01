Педофил надругался над 7-летним мальчиком в барбершопе в Петербурге

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В Санкт-Петербурге мужчина совратил семилетнего мальчика в помещении барбершопа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что мать малыша обратилась в правоохранительные органы и сообщила об инциденте, который произошел на улице Федора Абрамова. Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 20-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось о том, что 46-летняя педагог-психолог во время уборки в своей московской квартире в Академическом районе вытащила из ящика два компакт-диска. На одном из них были записаны видео того, как её бывший муж насиловал 10-летнего мальчика, на другом была запись, как мужчина пытался целовать 14-летнего подростка.
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Екатерина Коршунова