Педофила из Анапы арестовали на два месяца

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Суд отправил 49-летнего Геннадия Измайлова из Воронежской области, который трогал маленьких детей в лагерях Анапы, в СИЗО на ближайшие два месяца, сообщает Telegram-канал SHOT.
На Измайлова возбудили уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Ближайшие два месяца он будет ожидать суда в следственном изоляторе.
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Евгения Парфентьева