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Педофила из Анапы арестовали на два месяца

Анапского педофила заключили под стражу на два месяца
02 августа 2023, 17:16

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд отправил 49-летнего Геннадия Измайлова из Воронежской области, который трогал маленьких детей в лагерях Анапы, в СИЗО на ближайшие два месяца, сообщает Telegram-канал SHOT.

Напомним, извращенец забрался в лагерь «Счастливое детство», где подверг пятерых школьниц в возрасте от 10 до 13 сексуальному насилию. Также стало известно, что преступник заходил и в комнаты к спящим маленьким мальчик, предварительно заперев вожатых на ключ. После он покинул «Счастливое детство» и наведался в другой детский лагерь, где его и взяли правоохранители.

На Измайлова возбудили уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Ближайшие два месяца он будет ожидать суда в следственном изоляторе.

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#педофилия
#сизо
#суд
#уголовное дело
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Актера Панина* проверит прокуратура, после его интервью с Собчак
Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить актера Панина*
02 августа 2023, 16:54

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российского актера Алексея Панина*, сообщает Telegram-канал SHOT.
1 июля на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с российским актером Алексеем Паниным*, который сейчас проживает в Испании.  

В ролике актер восхищался атакой на Крымский мост, просил жителей России начать убивать первых лиц государства, а также открыто призывал всех к совершению терактов.  

Теперь проверкой антироссийских высказываний бывшей звезды российского шоу-бизнеса будет заниматься прокуратура.  

*Признан иноагентом на территории РФ.

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#иностранный агент
#ксения собчак
#прокуратура
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В США скончался ребенок, запертый в раскаленной на солнце машине на 8 часов
Запертый в раскаленной на солнце машине ребенок скончался в штате Нью-Йорк
02 августа 2023, 16:22

Фото: iStock/izzzy71

В американском штате Нью-Йорк скончался ребенок, которого заперли в раскаленной на солнце машине, сообщает CBS News.
Трагедия произошла 1 августа в городе Смиттаун на Лонг-Айленде.

По информации СМИ, бабушка 14-месячного ребенка отвозила его в садик, однако, забыла о девочке и поехала на работу. Ребенок остался заперт в автомобиле на восемь часов, под раскаленным летним солнцем.

Пенсионерка обнаружила ребенка только вечером, когда пошла забирать ее из детского сада и не нашла в группе. Приехавшие на вызов врачи смогли только констатировать смерть.

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#сша
#смерть
#ребёнок
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В Красноярском крае отец с двумя маленькими сыновьями утонули, катаясь на гидроцикле
02 августа 2023, 16:16

Фото: iStock/SergeyPankratov

Мужчина и двое его маленьких сыновей погибли во время катания на гидроцикле на реке Таловка в Красноярском крае. Об этом сообщает ГСУСК региона.
Сообщается, что гидроцикл опрокинулся, в результате чего семья погибла. По предварительной информации, отец со своими детьми катался на гидроцикле без спасательных жилетов.

По факту трагедии началась проверка.

Напомним, ранее сотрудница подмосковной полиции спасла тонувшего ребёнка. ЧП произошло у водоёма в деревне Негомож Коломенского городского округа. Дети пошли купаться без разрешения родителей. Одна из девочек решила научиться плавать, но начала тонуть. Несколько минут правоохранитель реанимировала пострадавшую, пока та не пришла в себя.

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#чп
#обвинение
#отец
#сотрудники
#смерть
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СК предъявил обвинение рецидивисту из Дивногорска, который изнасиловал и убил подростка
СК: В Красноярском крае предъявили обвинение жителю Дивногорска, который надругался и убил подростка
02 августа 2023, 15:56

Фото: iStock/BrianAJackson

Жителю города Дивногорск Красноярского края предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 16-летней школьницы, сообщает Следственный комитет по региону.
Напомним, школьница из Дивногорска пропала вечером 22 июля, а 25 июля ее полуобнаженное тело с перерезанным горлом нашли в лесу рядом с трассой. Правоохранительные органы задержали по подозрению в убийстве подростка 34-летнего местного жителя. Отмечается, что фигурант уже был судим, а на месте убийства девочки два года назад находили труп 32-летней официантки.

Преступника вскоре удалось разыскать, благодаря совпадению биоматериала, найденного на теле убитой. Следствие считает, что рецидивист намеренно завел девушку в лес, где ограбил, изнасиловал и убил. 

СК предъявил подозреваемому обвинение по трем уголовным статьям: «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»,  «Насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении несовершеннолетней, «Убийство, сопряженное с разбоем, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера».

Преступник уже не раз был судим в Дивногорске за угон автомобилей, кражи, убийства и насилие. Крайний раз он вышел на свободу 14 июля, всего за восемь дней до совершения этого жуткого преступления. 

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#изнасилование
#убийство
#суд
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Туриста из Подмосковья избили сотрудники пятизвёздочного отеля в Турции
02 августа 2023, 15:34

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Туриста из Подмосковья избили стульями сотрудники пятизвёздочного отеля в Турции. В местной больнице ему скрепили скобами голову и сделали укол. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, молодой человек из Егорьевска Никита вместе со своими близкими приехал отдыхать в Loxia Comfort Club в Сиде. В первый день отдыха выпивший фотограф отеля Ричард пытался приставать к сестре Никиты. После неудачной попытки Ричард пошел общаться с остальными туристами, в результате чего между фотографом отеля и отдыхающим из Эстонии завязалась драка. Никита попытался уладить потасовку, однако сотрудники охраны избили молодого человека стульями. 

Пострадавший получил множество открытых ран, синяков и травму головы. На данный момент молодой человек находится на дневном стационаре в местной больнице. Сообщается, что в результате инцидента также пострадала девушка Никиты. 

Сотрудников охраны отстранили от работы на время пребывания пострадавших в отеле. В качестве компенсации предложили бунгало на пляже, 25 минут бесплатного массажа и бесплатное посещение ресторана, который и так входит в путёвку.

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#охрана
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Сотрудница полиции из Коломны спасла и реанимировала тонувшую девочку
02 августа 2023, 15:33

Фото: ГУСТ МО

Сотрудница подмосковной полиции спасла тонувшего ребёнка. ЧП произошло у водоёма в деревне Негомож Коломенского городского округа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Дети пошли купаться без разрешения родителей. Одна из девочек решила научиться плавать, но начала тонуть.
«В это время у водоёма отдыхала сотрудница изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России Ирина Сухинова. Услышав, что рядом тонет ребёнок, сержант полиции вместе со знакомым и местным рыбаком поспешила на помощь и вытащила из воды находившуюся без сознания девочку», – сообщила Волк. 
По её словам, несколько минут правоохранитель реанимировала пострадавшую, пока та не пришла в себя. 

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#подмосковье
#московская область
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Остатки разбившегося дрона нашли в Подмосковье
В Наро-Фоминском районе Подмосковья нашли остатки разбившегося дрона ВСУ
02 августа 2023, 15:22

Фото: iStock/vadimrysev

Остатки разбившегося дрона нашли в деревне Иневка Наро-Фоминского района Подмосковья, они повредили один из частных домов. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По информации портала, осколки дрона повредили железную крышу одного из домов. В настоящее время, фрагменты БПЛА направлены на экспертизу.

Предварительно, беспилотник принадлежал ВСУ. Произошедшему инциденту дана правовая оценка. Правоохранители квалифицировали атаку дронами жилого дома, как террористический акт. Материалы дела приобщены к ранее инициированному производству, по факту атаки беспилотников на Москву и Московскую область. 

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#всу
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СБУ заочно возбудила дело против российского журналиста Руденко
СБУ заочно возбудила дело против корреспондента ВГТРК Руденко
02 августа 2023, 15:12

Фото: iStock/Akintevs

Служба безопасности Украины заочно возбудила дело против военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, сообщили представители ведомства в Telegram-канале.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на пропагандиста подсанкционных телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», коллаборанта Андрея Руденко», - говорится в сообщении ведомства.  

По заявлению СБУ, Руденко распространяет искаженную информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения, а также дискредитирует Вооруженные силы Украины.  

В 2014 году журналист проживал в Донецке, где, по словам СБУ, пропагандировал «прокремлевские взгляды» на уличных акциях и перед камерами российских СМИ.  

На Руденко завели уголовное дело по статьям «Посягательство на территориальную целостность Украины», «Отрицание вооруженной агрессии РФ», «Коллаборационизм».

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#сво
#украина
#уголовное дело
#журналист
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Военный лётчик Попов: При попадании птицы в двигатель самолёта пилотам надо заходить на посадку
02 августа 2023, 14:48

Фото: istockphoto.com/Takosan

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что попадание птицы в двигатель самолёта является предаварийной ситуацией, в таких случаях пилотам рекомендуется выполнить заход на посадку на том аэродроме, с которого они взлетели.
При этом он отметил, что в таких случаях дальше продолжать полёт можно при той ситуации, когда самолёт уже находится на большой высоте и ЧП произошло далеко от аэродрома.

«Когда птица попадает в турбину, пилот это видит. Если птица попадает в двигатель, он может выйти из строя. Это может закончиться помпажем или пожаром. В подобных ситуациях ощущается серьёзная вибрация, проходит сигнал, и пилот видит, что турбина по вибрации превышает нормативы. Птица может попасть не только в двигатель, но и в крыло — и даже пробить его», — добавил в беседе с RT Попов.

Для предотвращения подобных ситуаций безопасность обеспечивается аэропортом. Так, по словам специалиста, по всей территории аэродрома размещаются чучела, используются звуковые барьеры, световые отражатели, которые бликуют и отпугивают птиц.

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#безопасность
#птицы
#аэропорт
#пилот
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