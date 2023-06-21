Педофил изнасиловал 14-летнюю дочь друга в Ленобласти

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В Ленинградской области задержали 40-летнего мужчину, который изнасиловал 14-летнюю девочку
Педофил изнасиловал 14-летнюю дочь своего знакомого в Ленинградской области, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник.
Уточняется, что мужчина обратился в полицию с заявлением, что его сорокалетний знакомый изнасиловал его 14-летнюю дочь. По словам отца пострадавшей девочки, происшествие произошло во время отдыха на озере Бурное рядом с деревней Зайцево в Выборгском районе Ленинградской области в субботу, 3 июня.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в Выборге во вторник, 20 июня. В отношении него возбудили уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Уточняется, что мужчина обратился в полицию с заявлением, что его сорокалетний знакомый изнасиловал его 14-летнюю дочь. По словам отца пострадавшей девочки, происшествие произошло во время отдыха на озере Бурное рядом с деревней Зайцево в Выборгском районе Ленинградской области в субботу, 3 июня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Яна Таёжная