Педофилу дали 15 лет колонии за съемку порно с дочерьми

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В Петербурге мужчину приговорили к 15 годам колонии за то, что он подвергал сексуальному насилию двух своих несовершеннолетних дочерей и снимал с ними порно
Жителя Петербурга Александра Шитикова приговорили к 15 годам колонии за то, что он подвергал сексуальному насилию двух своих несовершеннолетних дочерей и снимал с ними порно, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу судов северной столицы.
Кроме этого, педофил должен будет пройти лечение у психиатра, а также выплатить каждой из потерпевших по 1,5 миллиона рублей в счёт возмещения морального вреда.
Уточняется, что пострадавшим девочкам не было 14 лет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщину хотят лишить родительских прав, а её партнёра обвиняют в педофилии из-за секс-марафона, который они устроили на глазах у её несовершеннолетнего сына.
Кроме этого, педофил должен будет пройти лечение у психиатра, а также выплатить каждой из потерпевших по 1,5 миллиона рублей в счёт возмещения морального вреда.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщину хотят лишить родительских прав, а её партнёра обвиняют в педофилии из-за секс-марафона, который они устроили на глазах у её несовершеннолетнего сына.
Яна Таёжная