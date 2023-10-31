Пенсионер из Петербурга перевёл мошенникам почти 6 млн рублей

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Петербургский пенсионер обратился в полицию с заявлением о том, что мошенники обманным путём вынудили его перевести им почти 6 млн рублей.
Как передают argumenti.ru со ссылкой на «Аргументам недели в СПб», мужчине звонили неизвестные и под видом менеджеров брокерских фирм и сотрудников юридической компании, ищущих мошенников, убедили пенсионера в необходимости перевести им 5 млн 694 тыс. рублей.
Сейчас этой ситуацией занимаются правоохранительные органы, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.
А в Новосибирске мужчина, получивший из ниоткуда 1 млрд рублей, тут же лишился и своих собственных средств. Как передаёт utro.ru со ссылкой на NGS.RU, после получения столь внушительной суммы банк арестовал две карты новосибирца, наложив ограничение по миллиарду на каждую из них, и в итоге гражданин оказался должен финансовой организации в два раза больше. Новосибирец намерен обращаться в суд по этому делу.
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Мелисса Тимофеева