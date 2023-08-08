Пенсионер нашел в поле неразорвавшуюся ракету от РСЗО «Град»

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Пожилой житель деревни Большой Улус Кемеровской области нашел в поле неразорвавшуюся ракету от РСЗО «Град», сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, пенсионер обрабатывал поле трактором, когда, неожиданно, уперся в неразорвавшийся снаряд. Он отошел на безопасное расстояние и вызвал полицию.
Приехавшие на место происшествия саперы установили, что эту ракету потеряли во время учений 10 лет назад.
Территория, на которой пенсионер нашел ракету, по-прежнему оцеплена, специалисты готовят снаряд к уничтожению.
Военные отметили, что пожилому мужчине крайне повезло, что снаряд не разорвался под весом его трактора.
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Приехавшие на место происшествия саперы установили, что эту ракету потеряли во время учений 10 лет назад.
Военные отметили, что пожилому мужчине крайне повезло, что снаряд не разорвался под весом его трактора.
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Евгения Парфентьева