Пенсионер перевёл шантажистам 1,5 млн рублей, чтобы жена не узнала его секрет

Фото: iStock/Andrii Lysenko
63-летний житель Реутова заплатил шантажистам 1,5 млн рублей.
Мужчина выполнил условия шантажиста, а после отправился в полицию, где попросил вернуть деньги, пока их отсутствие не заметила его супруга. Полицейские начали проверку.
Читайте также:
Студентка из Москвы, подрабатывающая эскортом, оказалась запертой в квартире с неадекватным мужчиной
В Омске пациент больницы спас наркозависимую проститутку, став её мужем
В Москве мать предложила 15-летней дочери заняться проституцией, чтобы помочь семье
Мария Фирсова