Пенсионер попытался поджечь военкомат во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам

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Злоумышленника задержали.
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Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Сотрудники Росгвардии получили сигнал о прошествии в квартире жилого дома. Очевидцы сообщили о криках о помощи из квартиры, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии Московской области.
Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия, где задержали агрессивного мужчину, а пострадавшей женщине оказали первую помощь.
Сотрудники ведомства выяснили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии и после словесного конфликта начал угрожать сожительнице, после чего нанес ей удар по голове молотком.
Женщину доставили в больницу, она госпитализирована. Нарушитель был доставлен в отделение полиции для для дальнейшего разбирательства.
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