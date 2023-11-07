Пенсионер расстрелял сыновей-бездельников в Свердловской области

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В Свердловской области пенсионер расстрелял из ружья двух сыновей из-за того, что они не работали и жили за его счет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
После стрельбы пенсионер попытался скрыться, однако был задержан полицией. По его словам, он не собирался убивать детей, а только хотел их повоспитывать, однако ситуация вышла из-под контроля.
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