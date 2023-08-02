Пенсионер с коктейлями молотова задержан около военкомата в Москве

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70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали возле Бутырского военкомата в Москве. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, мужчина, накануне, связывался с неустановленным человеком с украинским акцентом.
Подозрительного мужчину задержали возле военкомата сотрудники полиции. При обыске пенсионера, при нем были обнаружены бутылки с горючей смесью.
Пожилой диверсант отказался сообщать, с кем беседовал по телефону. Правоохранительные органы устанавливают личность звонившего. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.
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Подозрительного мужчину задержали возле военкомата сотрудники полиции. При обыске пенсионера, при нем были обнаружены бутылки с горючей смесью.
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Анастасия Крестьянова