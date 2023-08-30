Пенсионерка из Австралии погибла, пытаясь закурить сигарету

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В австралийском городе Кенвик женщина загорелась, пытаясь закурить сигарету, сообщает Daily Mail.
По информации СМИ, 93-летняя женщина попыталась закурить, ожидая автобуса на остановке, и случайно вспыхнула.
Медсестра из близлежащего госпиталя, прибежавшая на помощь, рассказала, что волосы и тело пожилой австралийки были полностью охвачены пламенем. Тушить пенсионерку бросились и случайные прохожие.
Женщину экстренно госпитализировали. Сперва ее состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное, однако, вскоре, она все же скончалась от полученных травм.
Местные правоохранительные органы начали расследование. Предположительно, на пенсионерке была надета легко воспламеняющаяся одежда.
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Медсестра из близлежащего госпиталя, прибежавшая на помощь, рассказала, что волосы и тело пожилой австралийки были полностью охвачены пламенем. Тушить пенсионерку бросились и случайные прохожие.
Местные правоохранительные органы начали расследование. Предположительно, на пенсионерке была надета легко воспламеняющаяся одежда.
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Евгения Парфентьева