Пенсионерка из Ленобласти нашла на даче боевой гранатомет

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В Ломоносовском районе Ленинградской области пенсионерка на собственной даче нашла боевой гранатомет, принадлежавший ее мужу, который в 90-е годы принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Об этом сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
66-летняя пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что на своем дачном участке в сарае нашла предмет, похожий на гранатомет. Проведенные исследования подтвердили, что он является боевым.
Оказалось, что оружие принадлежало покойному мужу женщины. В 90-е годы он принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе.
Ранее сообщалось, что двое девятиклассников в Ингушетии подорвались на гранате, которую нашли в сарае, принадлежащем отцу одного из них. Подростки обнаружили там целый схрон с оружием. Инцидент произошел в селе Верхние Арчалуки.
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Оказалось, что оружие принадлежало покойному мужу женщины. В 90-е годы он принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе.
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Элина Позднякова