Пенсионерка из Петербурга с украинскими националистическими лозунгами пыталась поджечь «Сбер»

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Уточняется, что женщина зашла в фойе здания на улице Кораблестроителей в Северной столице с двумя бутылками бензина и начала, выкрикивая украинские националистические лозунги, обливать жидкостью стены. Пенсионерку заставили это сделать мошенники, которые представились сотрудниками ФСБ и обвинили её в переводе денег на нужды Вооружённых сил Украины. Жительницу Петербурга убедили, что после поджога офиса она якобы сможет бы избежать уголовной ответственности.
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