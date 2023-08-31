Пенсионерка из Питера почти год ходила с зубным протезом в бронхах

Фото: iStock/Tero Vesalainen
В Санкт-Петербурге из бронхов пожилой женщины извлекли зубной протез, с которым она проходила почти год, сообщили представители пресс-службы НИИ имени Джанелидзе в своем Telegram-канале.
Пожилая петербурженка около года мучилась от тупой боли в районе груди. Выяснилось, что она случайно вдохнула часть зубного протеза во время сна и не заметила этого.
Металлическая конструкция в бронхах постепенно начала развивать нагноение и воспаление плевральной полости, а также образование свища, через который началось распространение инфекции.
В результате операции, из бронхов 60-летней женщины удалили гной объемом около одного литра. Зубной протез также успешно был извлечен.
Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо, ее состояние стабильно. Женщина продолжает проходить лечение в стационаре.
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Металлическая конструкция в бронхах постепенно начала развивать нагноение и воспаление плевральной полости, а также образование свища, через который началось распространение инфекции.
Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо, ее состояние стабильно. Женщина продолжает проходить лечение в стационаре.
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Евгения Парфентьева