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Пенсионерка пообщалась с мошенниками и лишилась миллиона рублей

Жительница Кургана, спасая квартиру, отдала мошенникам 1,15 миллиона рублей
13 ноября 2023, 15:01
Фото: istock / AndreyPopov

Фото: istock / AndreyPopov

Пенсионерка из Кургана побеседовала с мошенниками по телефону и потеряла более миллиона рублей, чтобы спасти свою квартиру. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Курганской области.
С 77-летней россиянкой связался неизвестный, представившись сотрудником банка и заявил, что на ее имя оформили кредит под залог квартиры. По словам «банковского работника», пенсионерке нужно было перевести определенную сумму на счет банка, чтобы решить проблему.

Она перевела 500 тысяч рублей, но злоумышленник заявил, что этих денег не хватит и предложил женщине взять кредит, направив ей домой финансового агента. С помощью электронной подписи она отправила документы на квартиру мошенникам, а также взяла в банке займ в размере 650 тысяч и направила на чужой счет.


Правоохранителям удалось установить, что на квартиру потерпевший наложили обременение, основанием для которого стал договор целевого займа в пользу жителя Оренбургской области. Полиция задержала человека, который помог ей оформить электронную подпись. Возбуждено уголовное дело.

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В Первоуральске взяли под госзащиту семью, которой прислали отрубленную голову
13 ноября 2023, 15:40

Фото: iStock/Paolo Cordoni

Семью из Первоуральска, которой прислали отрубленную свиную голову, теперь круглосуточно охраняют силовики, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых.
Напомним, местный житель сдавал квартиру 24-летнему приезжему из Нижней Туры. Арендатор не отдал ключи, когда должен был, поэтому мужчина самостоятельно прошёл проверить своё жилье. 

Зайдя внутрь своей квартиры, мужчина обнаружил целую нарколабораторию, наполненную коробками с неизвестными веществами. Он не стал обращаться в правоохранительные органы, а просто собрал коробки и унёс в подвал. 

После этого в сторону семьи хозяина квартиры посыпались угрозы. Им поступали звонки с требованием отдать пять миллионов, разбивали окна, однако, последней каплей стала свиная голова в гробу, подброшенная под дверь их квартиры. 

После того, как эта история приобрела общественный резонанс и попала в СМИ, владельцы наркшопа попытались помириться с семьей и даже перевели им 500 тысяч рублей.

В настоящий момент все члены пострадавшей семьи находятся под круглосуточной охраной, злоумышленников разыскивает полиция.

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#охрана
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Москвич потерял 995 тысяч рублей, которые не принял банкомат
13 ноября 2023, 15:27

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Москве мужчина потерял почти миллион рублей, не дождавшись, пока их примет банкомат, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 11 ноября 35-летний москвич пришёл к одному из банкоматов, чтобы погасить платёж по ипотеке в два миллиона рублей. Машина принимала только по миллиону за раз. С первым траншем у мужчины проблем не возникло, банкомат успешно «проглотил» купюры. Однако, положив в него ещё 995 тысяч рублей, москвич не стал дожидаться завершения операции и ушёл.

Спустя время мужчина проверил онлайн-банк и заметил, что денег там не хватает. Он обратился в службу поддержки, где ему сказали, что банкомат должен был вернуть деньги назад. Поспешно вернувшись на место происшествия, плательщик обнаружил, что деньги из банкомата уже забрали.

Он экстренно обратился в правоохранительные органы и, к счастью, прибравшего к рукам деньги человека удалось быстро установить и разыскать.

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#москва
#ипотека
#банкоматы
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«Заставили раздеться»: В российской школе второклассники оказались в центре секс-скандала
В ХМАО второклассники раздели ровесницу догола и заставили лечь на снег
13 ноября 2023, 15:12

Фото: istock / SB Arts Media

В одной из школ Радужного (Ханты-Мансийский автономный округ) второклассники оказались в центре секс-скандала. Школьники заставили ровесницу раздеться догола и лечь на снег. О случившемся рассказала мать девочки в родительском чате, сообщает Ura.ru.
Как рассказала россиянка, 31 октября мальчик с девочкой позвали ее дочь за стадион за школой, где сняли с нее пальто и нижнее белье.

«Они клали ее на снег, ставили на колени, и при этом мальчик также был без нижнего белья. При этом другая девочка руководила процессом», — рассказала мать.
Она обратила внимание, что, что физического сексуального насилия не было, но случившееся сильно повлияло на психику ее дочери. После того как о происшествии стало известно, девочка, участвовавшая в издевательствах, сказала, что они так просто играли, а историю с раздеванием их одноклассница просто придумала.  

Следственное управление СКР по региону уже начало расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти учительницу географии подозревают в съёмке порно с детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#скр
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#девочка
#насилие
#дети
#школа
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Глава СК взял на контроль дело сироты, которую 2 недели удерживали в пелену и избивали
Бастрыкин взял на контроль дело сироты, которую две недели избивал уфимец
13 ноября 2023, 14:36

Фото: istock / Paul Gorvett

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по делу о девушке-сироте, которую избивали несколько недель. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

«В социальных медиа и СМИ сообщается, что в городе Уфе Республики Башкортостан ранее судимый 24-летний молодой человек в течение двух недель удерживал в своей квартире 21-летнюю девушку, являющуюся сиротой, где ежедневно избивал, а также разбил ее мобильный телефон», — сказано в сообщении.
 В Сеть попало видео, где она рассказывает об избиениях, а также о том, что когда соседи приходили на крики, мужчина заставлял девушку говорить им, что все в порядке. Спасти ее удалось благодаря матери мучителя. Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами.

Бастрыкин поручил руководителю СУСК РФ по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах проверки.

Ранее сообщалось, что суд в Махачкале обязал частный детский сад выплатить компенсацию ребенку-инвалиду, которого избила их бывшая воспитательница. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверки
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#избиение
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На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон
13 ноября 2023, 14:30

Фото: iStock/akiyoko

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор жительнице Красноярского края, которая делала «закладки», пряча наркотики и кошку в детский комбинезон, об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Напомним, изобретательную закладчицу поймали в феврале 2023 года. Выяснилось, что в детском комбинезоне женщина носила не своего ребёнка, а кошку по кличке Микки и расфасованные по пакетикам наркотики. Таким образом закладчица конспирировалась, чтобы ни у кого не вызывать подозрений. 

Во время обысков правоохранители обнаружили у женщины более ста свертков с примерно 160 граммов вещества, расфасованного по ним. 

Жительницу Красноярского края признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд в Нижнем Тагиле приговорил закладчицу к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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#наркотики
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#красноярский край
#ребёнок
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Пять школьниц из Саратова отравились парами хлора на уроке физкультуры
13 ноября 2023, 14:20

Фото: iStock/SbytovaMN

Пять саратовских школьниц отравились парами хлора на уроке физкультуры, который проходил в бассейне, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
По информации ведомства, 13 ноября группа учениц из саратовского лицея-интерната № 64 отправились на урок физкультуры в бассейн Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Во время урока пять девочек почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в больницу с подозрением на отравление парами хлора. 

По факту происшествия местная прокуратура инициировала проверку. 

Минувшим летом в детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей. Расследованием происшествия занялся Роспотребнадзор.

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#школьники
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Семью мигрантов из Новосибирска, дети которых бросались камнями, выдворят из РФ
13 ноября 2023, 14:10

Фото: iStock/Naeblys

Семью мигрантов, дети которых бросались камнями в учителя, выдворят из России, об этом сообщили в представители прокуратуры Новосибирской области в своём Telegram-канале.
Напомним, ведомство инициировало проверку после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором дети уроженки Таджикистана забрасывают камнями педагога в городе Новосибирск. 

Позже стало известно, что за 2023 год мать этих детей трижды привлекалась к ответственности за неисполнение родительских прав. 

Отец семьи остался работать в Таджикистане, а вот мать с двумя детьми - 12 и 7 лет - приехала в Россию, поставив на учёт только себя. Власти дали ей срок в три дня, за которые она с детьми обязана покинуть территорию РФ.

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В Липецкой области в массовой аварии погибли два человека
13 ноября 2023, 14:00

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Липецкой области в ДТП попали три машины.
В результате аварии погибли два человека, ещё четверо пострадали, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Авария случилась примерно в 07.30 утра на 260-м км магистрали Орел — Тамбов.

«Вблизи села Казино Задонского района Липецкой области произошло столкновение трех автомобилей: пассажирской и грузовой «Газелей» и легкового автомобиля «Лада Ларгус», — сказано в сообщении  на странице ведомства во «ВКонтакте». 
Погибли мужчины 1976 и 1982 годов рождения. Они находились в пассажирской «Газели» в момент аварии. Правоохранители в данный момент устанавливают личности четырех пострадавших. 

Ранее сообщалось, что два автомобиля и грузовик столкнулись в Тверской области, если погибшие. Уточняется, что после столкновения автомобилей на трассе, одна из легковушек загорелась. Прибывшие на место ДТП пожарные потушили огонь, однако водитель и пассажир погибли.

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В Санкт-Петербурге 14-летний школьник изнасиловал 10-летнюю девочку
13 ноября 2023, 13:06

Фото: istockphoto/iweta0077

В Санкт-Петербурге в розыск объявлен 14-летний подросток, который надругался над 10-летней девочкой.
«Фонтанка» пишет, что мать пострадавшей девочки обратилась в полицию. По её словам, в августе в посёлке Песочный её дочери угрожал на стадионе старшеклассник. Позже школьник надругался над ребёнком.

Оперативники установили, что обидчиком девочки оказался юноша, который проживает на Васильевском острове.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подростка.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина приблизился к поликлинике и бросил пакет с гранатой. ЧП случилось днём 12 ноября. Злоумышленник подошел к ограждению городской поликлиники и бросил пакет, сообщив, что в нём находится бомба. Специалисты выяснили, что в пакете находилась граната, в которой не было взрывчатых веществ. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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