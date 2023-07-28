Пенсионерка прятала в дачном огороде тайник с боеприпасами

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На воронежской даче рабочие обнаружили огромный схрон с боеприпасами, сообщает Telegram-канал SHOT.
На участке у 57-летней женщины проходила стройка. Рабочие заметили в земле подозрительные предметы, похожие на гранаты, и вызвали полицию.
Прибывшие на место происшествия правоохранители выкопали из огорода пенсионерки десять гранат (РГД-5, Ф-1, РГН и РГО), десять тротиловых шашек и два брикета, предварительно, с взрывчатым веществом внутри. Оружейный запас отправили на экспертизу, которая установила, что все предметы являются взрывоопасными.
Теперь следователи пытаются разобраться, зачем пенсионерка закопала в своем огороде тайник с опасным оружием.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств». Женщине грозит до 11 лет лишения свободы.
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Прибывшие на место происшествия правоохранители выкопали из огорода пенсионерки десять гранат (РГД-5, Ф-1, РГН и РГО), десять тротиловых шашек и два брикета, предварительно, с взрывчатым веществом внутри. Оружейный запас отправили на экспертизу, которая установила, что все предметы являются взрывоопасными.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств». Женщине грозит до 11 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева