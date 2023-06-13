Пенсионеру из Амурской области вынесли приговор за развратные действия в отношении ребенка

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Пожилого мужчину осудили за совершение развратных действий в отношении девочки, не достигшей 14 лет
В Амурской области 87-летнему жителю поселка Сиваки вынесли приговор за совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-ти летнего возраста, сообщает «Амурская правда».
По информации следствия, в мае 2022 года мужчина подъехал к детской площадке и пригласил двух девочек прокатиться с ним на машине. Одна из них согласилась. Как выяснилось позже, пенсионер одной рукой вел машину, а другой трогал ребенка за половые органы.
Известно, что на момент совершения преступления, девочка не достигла возраста 14-ти лет.
Суд вынес обвиняемому приговор в виде двух лет ограничения свободы, в течении которых он не может покидать место проживания в ночное время, а также находится рядом с детскими учреждениями.
Первоначальный приговор, который предусматривал от 12 до 20 лет лишения свободы, вменить осужденному не смогли, так как суду не удалось доказать, что пенсионер знал о возрасте потерпевшей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет в Екатеринбурге возбудил уголовное дело, после обнаружения тел двух мужчин на улице уральской столицы.
По информации следствия, в мае 2022 года мужчина подъехал к детской площадке и пригласил двух девочек прокатиться с ним на машине. Одна из них согласилась. Как выяснилось позже, пенсионер одной рукой вел машину, а другой трогал ребенка за половые органы.
Суд вынес обвиняемому приговор в виде двух лет ограничения свободы, в течении которых он не может покидать место проживания в ночное время, а также находится рядом с детскими учреждениями.
Первоначальный приговор, который предусматривал от 12 до 20 лет лишения свободы, вменить осужденному не смогли, так как суду не удалось доказать, что пенсионер знал о возрасте потерпевшей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет в Екатеринбурге возбудил уголовное дело, после обнаружения тел двух мужчин на улице уральской столицы.
Евгения Парфентьева