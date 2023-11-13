Пентагон подтвердил удары по двум объектам КСИР и проиранских сил в Сирии

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о нанесении ударов ВВС США по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на территории Сирии. Об этом пишут «Известия».
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о нанесении ударов ВВС США по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на территории Сирии. Об этом пишут «Известия».
Он добавил, что американская сторона совершила удар в ответ на продолжающиеся обстрелы на Ближнем Востоке войск США.
«ВС США нанесли сегодня высокоточные удары по объектам в восточной Сирии, которые использовались КСИР и связанными с Ираном группами, в ответ на продолжающиеся атаки на военнослужащих США в Ираке и Сирии», — проинформировал Остин.
Целями ударов стали объекты в городах Эль-Маядин и Абу-Кемаль, откуда скрытно действовали боевики, добавил глава оборонного ведомства.
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Он добавил, что американская сторона совершила удар в ответ на продолжающиеся обстрелы на Ближнем Востоке войск США.
Целями ударов стали объекты в городах Эль-Маядин и Абу-Кемаль, откуда скрытно действовали боевики, добавил глава оборонного ведомства.
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Диана Аванесян