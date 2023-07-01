Перед Крымским мостом возникла многокилометровая пробка

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По данным министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, со стороны Краснодарского края на Крымский мост пробка растянулась до 5 км
«Обстановка просто кошмар. Мы ночь не спали. Ехали, чтобы проскочить без пробок. А в итоге стоим практически без воды, еды, с двумя маленькими детьми. Мы стоим с раннего утра, когда начнётся пекло, будет вообще жесть», — рассказала тг-каналу «Осторожно, новости» одна из застрявших в пробке.
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Мария Фирсова