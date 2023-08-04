Перестрелка у Кремля завязалась в результате ДТП

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Стрельбу на Моховой улице в самом центре Москвы открыл водитель, попавший в ДТП, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, водители не поделили место на дороге, в результате чего произошло столкновение, а затем и перепалка.
Один из участников ДТП выхватил травматический пистолет и выстрелил в грудь другому.
На место происшествия едут скорая помощь и правоохранители.
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Евгения Парфентьева