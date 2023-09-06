Фото: istock/VEX Collective
Перевёрнутая лодка в столичном Химкинском водохранилище оказалась тренировкой.
Все участники были в плавательных жилетах. Сейчас всё в порядке, никто не пострадал. Спасатели успешно отработали сценарий.
Напомним, что ранее очевидцы рассказали, что в московском канале перевернулась лодка, на борту которой находилась группа людей. Происшествие случился около Северной речной станции. На лодке было 6 человек. По словам свидетелей, после переворота лодки никто на поверхность не выплыл. По информации телеграмм канала 360, одного человека удалось вытащить из воды.
На место аварии выезжали спасатели и скорая.
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Напомним, что ранее очевидцы рассказали, что в московском канале перевернулась лодка, на борту которой находилась группа людей. Происшествие случился около Северной речной станции. На лодке было 6 человек. По словам свидетелей, после переворота лодки никто на поверхность не выплыл. По информации телеграмм канала 360, одного человека удалось вытащить из воды.
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Алина Юрчак